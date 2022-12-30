Başkan Altay: Çatalhöyük dünyada daha fazla tanınacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı son aşamaya gelen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Çatalhöyük’ün tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

“Turistker için çok önemli bir merkez”

Konya’nın son dönemde yapılan çalışmalarla bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli var. Çatalhöyük’ün de bu manada sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli markalarından birisi olması için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Çatalhöyük’te ziyaretçilerin hem bilgilendirileceği hem de karşılanacağı bir alan yapmak adına yola çıktıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhöyük’ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalışıyoruz. Bu kapsamda 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve kamu eliyle yapılan Türkiye’deki en büyük ahşap binanın yapımında sona geldik. Buradaki temel hedefimiz Çatalhöyük ile yarışmayan bir bina yapmak. Onun için çevreye duyarlı, doğal malzemelerle bir bina yapmak için yola çıktık. Çatalhöyük’le ilgili temel bilgiler alabileceğimiz, geçici sergilerle Çatalhöyük ve haricinde Türkiye’nin ve Konya’nın turizm potansiyeliyle ilgili programlar yapabileceğimiz müze niteliği taşıyan bir merkez yapıyoruz. Gelen misafirlerimize Konya’nın misafirperverliğine yakışır bir kafeterya ve diğer ihtiyaçların giderilebileceği bir alan yapıyoruz. Ayrıca 24 metre yüksekliğindeki ahşap kuleye çıktığınızda hem Çatalhöyük’ün tepelerini görebileceğiniz hem de Konya’nın o eşsiz coğrafyasını temaşa edebileceğiniz bir alan oluşturuyoruz.”

Verilen desteklere teşekkür

Fiziki yapının tamamlanmak üzere olduğunu, daha sonra iç mekanda Çatalhöyük’ü anlatan görsel çalışmalara geçileceğini belirten Başkan Altay, merkezin 2023 yılı içinde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Başkan Altay, Çatalhöyük’teki çalışmada MEVKA desteği aldıklarını da hatırlatarak verdikleri destekten dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Konya tarihine iz bırakacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı Konya tarihine iz bırakacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Mevlana Çarşısı’nda ve Altın Çarşı’da Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm çalışmasını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mevlana Türbesi etrafının Konya’ya yakışmayan bir görüntü içinde olduğunu, bu nedenle eski çarşıların yerine tarihi dokuya uygun bir proje yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi sayesinde Mevlana Türbesi ile Aziziye Camii, Kapu Camii ve Bedesteni birleştirerek, bu bölgenin tarihte olduğu gibi yeniden ticaretin ve turizmin merkezi haline getirdik. Ayrıca projenin tasarımında yatay yapılaşmayı ve Selçuklu mimarisini esas aldık. Mevlana Çarşısı 91 iş yerinden oluşuyor. Altın Çarşı ise 215 bağımsız bölüme sahip. Güncel maliyeti 564 milyon lirayı bulan projenin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konya tarihinin en önemli dönüşüm projelerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’nın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak hak sahiplerine anahtarlarının teslim edildiğini hatırlatan Başkan Altay, “Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Konya’nın her projesinde olduğu gibi yanımızda olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da teşekkür ediyorum. El ele vererek Konya’mızın hayallerini bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Türkiye’nin en güzel Millet Bahçeleri’nden biri Konya’da

Arsasını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’ya kazandırılan Millet Bahçesi şehrin yeni cazibe merkezi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehirlere yeni vizyonu olan millet bahçelerinin en güzellerinden birinin Konya’ya kazandırıldığını hatırlattı. Eski stadyum alanındaki Millet Bahçesi’nin Konya’nın yeni cazibe alanlarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı coşkulu törende açılışını gerçekleştirmiştik. Açıldıktan hemen sonra da vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisi yapılan hizmetin önemini ortaya koyuyor. 100 bin metrekareden fazla bir alan içerisinde; yürüyüş yolları, basketbol sahaları, tenis kortları, kafeterya, restoran ve Millet Kütüphanesi’yle her yaştan insanımız burada spor yaparak, dinlenerek güzel vakit geçirebilecek” diye konuştu.