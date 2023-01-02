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Yerel Başkan Altay 2023’ün ilk ziyaretini lise öğrencilerine yaptı
Yerel

Başkan Altay 2023’ün ilk ziyaretini lise öğrencilerine yaptı

Okul ziyaretlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023’ün ilk ziyaretini Kozağaç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirerek öğrenci ve öğretmenlere bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 19:49:00 -
Başkan Altay 2023’ün ilk ziyaretini lise öğrencilerine yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Kozağaç Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Altay, “2022’nin son günlerinde Konya Bilim Merkezi’mizde üniversiteli gençlerimizle buluşmuştuk. 2023’ün de ilk ziyaretini yine öğrencilerimize yaptık. Şehrimizin iki değerli okulunda daha liseli gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadık. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Onlara başarı yolunu açmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bugün bizleri en güzel şekilde misafir eden okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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