Başkan Altay: 2022’de metan gazından 78 milyon kilowatt elektrik ürettik

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevreci projeleriyle enerji ihtiyacına çözüm sunmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası’nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle son yıllarda giderek artan küresel iklim değişikliğinin çevreyi tehdit eden en önemli unsurların başında geldiğini anımsatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bu olumsuz etkilere karşı etkin ve verimli şekilde mücadele etmek için gayret ettiklerini söyledi.

Belediyecilikte Türkiye’ye model olan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımlarıyla doğanın korunmasına ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde beş adet metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapan tesisimiz faaliyetlerini sürdürüyor.” diye konuştu.

Bugüne kadar üretilen elektrik miktarı 617,5 milyon kilowatt oldu

Başkan Altay, “Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nın yanı sıra; Aslım, Akşehir, Ereğli ve Cihanbeyli’de metan gazından enerji üretim tesislerimizde; katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, tesislerimizde bulunan sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylelikle hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2022 yılında 78 milyon 11 bin 639 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. Tesislerimizden bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ise 617 milyon 542 bin 178 kilowatt oldu.” ifadelerini kullandı.