Başkan Alinur Aktaş, uzay temalı eğitim merkezi ile tarihi projeleri tek tek anlattı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ülke TV'de başta Türkiye'nin ilk uzay eğitim merkezi olmak üzere Bursa'da Hanlar Bölgesi'nin ortaya çıkarılması, Beysarayı projesi ile ilgili önemli detayları aktardı.

Katıldığı televizyon programında Bursa'da gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bahseden Aktaş, İzmir depreminde yaşananlardan sonra uyarılarda da bulundu.

Alinur Aktaş'ın açıklamalarından satır başları:

Hanlar bölgesi ortaya çıkıyor

Hanlar Bölgesi'nde eski Bursa'yı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde yer alan tarihi Hanlar Bölgesi ortaya çıkıyor. 480 dönümlük bir alan, bir bedesten, 14 han, 13 açık çarşı, 21 camii, 3 türbe 1 okulun içerisinde yer aldığı yapı ortaya çıkıyor.

Beysarayı projesi

Beysarayı bir kültür merkeziydi. Şuan orada orduevi bulunuyor. Orduevinin naklinden sonra Beysarayı ilk günkü haliyle ortaya çıkarılacak. Aslına uygun şekilde hayata geçirebilmek için bilim kurulu oluşturduk. İlber Ortaylı dahil çok sayıda akademisyen bulunuyor. Onların çalışmalarıyla 1226 Bursa'nın fethi ve Osmanlı'nın kuruluşu yani büyük kuruluşun 700'üncü yılına varmadan önümüzdeki yıl bu süreci bir film ile taçlandırmak istiyoruz.

Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi

Bursa tarih şehri ama aynı zamanda modern yüzüyle de, üreten bursa, otomotiv, tekstil, ahşap sanayi, makina sanayii ile Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı ili olarak hedefe doğru koşuyor. Cumhurbaşkanımız yerlilik ve millilikten bahsediyor. Bilim ve Teknoloji Merkezi, 2012 yılında hayat bulmuştu ancak şimdi GÖKMEN Uzay Havacılık Merkezi hayat buldu. Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez içerisinde uçuşun hikayesini bütün yaş gruplarında eğitimlerinin verildiği bir enstantaneyi göreceğiz. Yeni uçuş insanları Bursa'mızdan yetişecek.