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Başkan Alim Işık: Hedefimiz, temiz ve daha yaşanılabilir bir Kütahya

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri şehrin farklı bölgelerinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:59
Başkan Alim Işık: Hedefimiz, temiz ve daha yaşanılabilir bir Kütahya

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri şehrin farklı bölgelerinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Temiz bir Kütahya için çevre temizliğine büyük önem veren Kütahya Belediyesi, il genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliklerine, cadde sokak yıkama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kent temizliğinin medeniyetin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Temiz bir Kütahya için ekiplerimizin çalışmalarının yanında, vatandaşlarımızın duyarlılığını da çok önemsiyoruz. Temiz ve daha yaşanılabilir bir Kütahya için vatandaşlarımızla el ele vermeliyiz. Bir şehrin temiz olması için önce çevreyi kirletmemek gerekli ve evsel atıklarımızı atarken daha duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.


Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar ile daha temiz daha sağlıklı bir Kütahya hedefleniyor.(EFE-)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:59
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