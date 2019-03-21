Başkan Alıcık; “Sanatın ve sanatçının yanındayız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ADÜ Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Övgü Köksal, Betül Çoban ve Zeynep Saraç tarafından Lütfi Selek Sergi Salonu’nda düzenlenen karma resim sergisini ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Adnan Menderes Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Övgü Köksal, Betül Çoban ve Zeynep Saraç tarafından Lütfi Selek Sergi Salonu’nda düzenlenen karma resim sergisini ziyaret etti.

Çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Alıcık, “Genç üniversiteli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Çünkü gençlik bizim geleceğimizdir. Lider ülke Türkiye olabilmek için bizde geçtiğimiz 10 yıllık süreçte genç öğrenci arkadaşlarımız için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ben genç kardeşlerimizi kutluyorum. Eğitimlerine devam edenler böyle güzel sanatsal faaliyetlerde bulunmalı. Bugün güzel bir sergiye imza eden kızlarımızın gelecekte de daha farklı başarılar elde edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Alıcık’a teşekkür eden öğrenciler, “Biz üniversiteli öğrenciler olarak başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bizlere bu imkanı sağladığı için kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.