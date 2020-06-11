  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılay’ının dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:15:58 -
Başkan Ali Var: "Yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü"

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Anadolu medeniyetinin yüksek değerlerini tüm dünyaya taşıyan Türk Kızılay’ının dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolü olduğunu belirtti.


AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte Kızılay İlçe Temsilcisi Mustafa Şen’i ziyaret ederek Türk Kızılay’ının 152. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İlçe Başkanı Ali Var, ”Kızılay dünyanın dört bir tarafına medeniyetimizin hoşgörüsünü ve yardımseverliğini ulaştıran, dayanışmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür. Zor zamanlarda fedakarca gayret eden Kızılay gönüllüsü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı