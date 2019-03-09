Başkan Ali Özkan “benzersiz kent” hedefiyle yola çıktı

Karacabey’de, Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı adeta gövde gösterisine sahne oldu.

Karacabey Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen tanıtım toplantısına AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa il başkan yardımcıları, BBP Karacabey İlçe Başkanı İzzet Toprak, çevre ilçelerden AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayları, belediye meclis üyesi adayları, STK temsilcileri, AK Parti ve MHP üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Özkan; gönülden belediyecilik anlayışıyla, benzersiz bir kent hedefi için yola çıktıklarına vurgu yaparak, yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri açıkladı. “Söz vermedik, güven verdik” diyen Ali Özkan, “Temel hedefimiz, benzersiz bir şehrin oluşturmak. Kentin orijinal dokusunu koruyarak yerinde geliştirmek, tarım alanındaki bilgi birikimini kullanarak ekolojik turizm bölgesine dönüşmek istiyoruz. Eğitim faaliyetleri ile rol model oluşturacak bir altyapı kurmak, sanayi ve teknoloji altyapısını küresel standartlar çerçevesinde oturtarak marka kent haline dönüşmek, endüstri 4.0 uygulamalarında olduğu gibi belediyecilik anlayışında da “yaşam 2.0” konseptinde özel bir kent kültürü oluşturmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda, uluslararası itibar gören, kent dinamiklerini harekete geçirmiş, marka değeri olan, sakinlerinin yaşamaktan gurur duyduğu, gelişmiş bir Karacabey vaat ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Ali Özkan konuşmasında, daha planlı ve büyük Karacabey hedefi için yapılacak çalışmalara da değinerek, ”Karacabey imar planının sayısallaştırılması, akıllı kent bilgi sistemi, mobil belediyecilik uygulamaları ile belediye ve vatandaş arasındaki etkileşim ve hizmet hızının arttırılmasını sağlamak ve parklarda kamera sistemi uygulamak da çalışma hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kent kimliği ve kent estetiğine önem vererek, yayalaştırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Karacabey’i ortak akılla, tüm vatandaşlarımızla birlikte yönetmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan, Karacabey sınırları içerisinde çalışmaları son sürat devam eden ve teknolojik dönüşüm noktasında Türkiye’ye rol model olacak TEKNOSAB ile birlikte, ilçeye gelecek teknolojik yatırımlar sayesinde, bölgedeki iş yerlerine yakın konut, barınma imkânlarının oluşacağını ve uydu kentler ortaya çıkacağını söyledi.

Milletvekili Mustafa Esgin, 150 bin kişiye iş imkânı sağlayacak TEKNOSAB projesinden dolayı çok büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Esgin, “ 10 yıl içinde 8,5 milyon kişiye iş ve istihdam sağlamış bir siyasi harekatın mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyorum.Yaptığımız bütün hizmetleri vatandaşlarımızdan aldığımız ilhamla yaptık. Buyükşehir’de Alinur Aktaş’la, Karacabey’de Ali Özkan ile yola devam edeceğiz ve çok büyük projeleri sizlerin hizmetine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Efkan Ala ise, Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynandığını söyledi. Efkan Ala, “ Çok önemli zamanlardan geçiyoruz.Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek istemediler mi? 6-7 Ekim Diyarbakır olayları neyi amaçlıyordu? Gezi olayları neyi amaçlıyordu? 17-25 Temmuz Fetö darbe teşebbüsü neyi amaçlıyordu? 15 Temmuz alçak darbe girişimi neyi amaçlıyordu? Bir düşünün lütfen. 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsü başarılı olsa polisimiz, askerimiz bir birine düşmez miydi? Ülkemiz yangın yerine dönmez miydi? Toplum kesimleri birbirine düşmez miydi? Bunlar gözümüzün önünde oldu ve bunları birlikte önledik. Bunlar Türkiye’yi Suriyelileştirme, Iraklaştırma projeleriydi. Bunları sizin bize verdiğiniz güçle ancak bertaraf ettik. Siz sandıkta bize her seçimde güç verdiniz ve Türkiye bir bütün olarak yoluna devam ediyor. Biz bir ve bütün olmalıyız. 15 Temmuz’da da artık bu her türlü oyunlar ortaya çıktığı için Cumhur ittifakını kurduk. Türkiye’yi cumhur ittifakıyla hedeflerine taşımaya çalışıyoruz ve taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda Ali Özkan, Cumhur İttifakı meclis üyelerini bir bir sahneye çıkararak, halka tanıttı.