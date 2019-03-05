Başkan Ali Çetinbaş: Milletin ve Hakk’ın gücünden başka güç tanımayız

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "31 Mart’ta, başta Yunus Emre’miz olmak üzere sandıkları dolduracağız ve bu milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4’lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak" dedi.

Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikte katıldığı Yunus Emre Mahallesi Altıntaş Kıraathanesi’ndeki toplantıda konuşan Ali Çetinbaş,” Sizlere siyasi hayatı boyunca düşe kalka yürümüş, 2000’li yılların başında o günün vesayet odakları tarafından kendi kurmuş olduğu siyasi parti de bile milletvekili olma şansı tanınmamış, kapatma davasıyla, Gezi Parkı olaylarıyla 17-25 Aralık’ta ve hain 15 Temmuz darbe girişimiyle alaşağı edilmeye çalışılmış, ’Ben milletimin huzurundan ve namazda rükudan başka hiçbir yerde eğilmem, milletimden başka bir güç tanımadım’ diyen liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini getirdik” şeklinde konuştu.

"BİZİM BİR İDEALİMİZ, BİR UFKUMUZ VAR"

Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu’yu 40 yıldan beri tanıdığına vurgu yapan Çetinbaş,” Elinden hiçbir şey kurtulmaz. Almış olduğu görevi sorumluluk bilinciyle, ekip çalışmasına uyumlu olarak ’Allah ne der?’ diye düşünerek, haram ne demek? Helal ne demek? Bunu bilerek hareket eden Ahmet Sami Kutlu, hem AK Partimizin adayı, hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahyalı hemşeHrilerimize emanetidir. Ben sağda solda gezinen Kemal Kılıçdaroğlu’nun adamlarını görüyorum. Yunus Emre Mahallesi zaten onlara kalmaz, onlara yüz vermez. Ama adamlar kendi Genel Başkanlarının Kütahya’da temsilcisi olduklarını söylemekten bile haya ederek çalışıyor. Bizim bir idealimiz, bir ufkumuz var. Bin yıl sürer diye gerçekleştirmeye çalıştıkları 28 Şubat zihniyetinin tekrar geri gelmemesi adına, çocuklarımızın geleceği, milli ve manevi değerlerimiz adına siyaset yapıyoruz. İnşallah 31 Martta başta Yunus Emre’miz olmak üzere sandıkları dolduracağız ve bu milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4’lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı kim bir araya gelirse gelsin inşallah bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak” diye konuştu.