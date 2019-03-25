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Başkan Ali Çetinbaş: "Domaniç’e 37 milyon 402 bin TL’lik yatırım yaptık"

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları çerçevesinde Domaniç ilçesinde halka hitap eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 2003-2018 yılları arasında Domaniç’e 37 milyon 402 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 19:22
Başkan Ali Çetinbaş: "Domaniç’e 37 milyon 402 bin TL’lik yatırım yaptık"

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları çerçevesinde Domaniç ilçesinde halka hitap eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 2003-2018 yılları arasında Domaniç’e 37 milyon 402 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Çetinbaş, AK Parti Domaniç Belediye Başkan adayı Yurdagül Bakkal’ın Cumhurbaşkanının Domaniçliler’e emaneti olduğunu söyledi.


Başkan Çetinbaş, ”AK Parti iktidara geldikten sonra muhalefeti, iktidarı İller Bankasından aynı parayı alıyor. Neye göre alıyor? Nüfusuna göre alıyor. Bunu biz düzelttik. Çünkü kıymetli Cumhurbaşkanımız muhalefette iken çok çekti. Ancak öyle destekler sağlar, bir araya geliriz ki; Burası bir tarih ve kültür memleketi, İller Bankasından Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ve diğer bakanlıklarımızla işbirliği yapar,Domaniç’e gerekeni yaparız. Şunu unutma Domaniç; Size uzanmış kocaman bir dost eli var. Tutalım Domaniç’imizi hep beraber, 2023’e, 2053’e, 2071’e koşturalım. 2003-2018 yılları arasında biz Domaniç’imize 37 milyon 402 bin TL, yatırım gerçekleştirdik. Sadece Domaniç’te 15 kilometre sıcak asfalt yaptık. Bu yıl 10 kilometre daha yapacağız. 100 kilometre birinci, 192 kilometre ikinci kat asfalt yaptık.Burada bir yol meselemiz var eksik kaldı. 26 kilometrelik yolun biz 11 kilometresini yaptık, 15 kilometresi kaldı. Müteahhit kaçtı. Şimdi biz bunun kalan 15 kilometre değil, yapılan yerlerin de ikmali için yine toplam 26 kilometre olarak hazırladık. Yatırım planındadır, projesi hazır, seçimlerin ardından ele ele en kısa sürede yolumuzu da tamamlayacağız. Sonra hep beraber Domaniçimizin başka hizmetlerine bakacağız. Çocuklarımız, ülkemiz adına 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz 31 Mart’ta öyle yüksek bir destek vereceksiniz ki;


Amerikan’ın bir ucundan hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan’a parmak sallayamasın. Biz onun ardında istikameti doğru olduğu için duruyoruz. Allah istikametini bozmasın. Hayırlı uzun ömürler versin. Sizleri ve bizleri ona yar ve yoldaş eylesin. Onunla birlikte siyaset yapmayı nasip eylesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 19:22
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