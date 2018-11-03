Başkan Aktaş’tan Akit’e ziyaret! ‘Aslolan isimler değil ilkelerdir’

Levent Sonat

Göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmalarıyla Bursa’nın çehresini değiştiren genç ve başarılı belediye başkanı AK Partili Alinur Aktaş, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Grubumuzun Küçükçekmece’deki genel merkez binasında gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu yaptı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, oldukça hoş ve nezih bir ortamda geçti. Ziyaret akabinde Akit TV’deki sabah programına konuk olan Aktaş, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Aktaş, Karahasanoğlu kardeşlere, Bursa koreografilerinin olduğu bir tablo da hediye etti. Ziyaretin bitiminde bir açıklama yapan Başkan Aktaş, samimi ev sahipliklerinden dolayı, Karahasanoğlu kardeşlere teşekkür etti. Karahasanoğlu ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti ve başarılar diledi.

Akit, yaklaşan yerel seçimler öncesi belediyelerin nabzını tutuyor. Bursa’nın genç ve vizyoner Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetemiz Akit’e konuştu. Yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye için büyük önem arz ettiğin kaydeden Aktaş, büyük şehir belediyelerinin hayata geçirdikleri projelerinin ve master planlarının seçimlerin kaderini tayin edeceğini söyledi. Başkan Erdoğan’ın vizyonun özümsemiş belediye başkanlarının uzun soluklu bir Türkiye koşusuna çıkabileceğini kaydeden Aktaş, isimlerin değil ilkelerin önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir belediyeleri damga vuracak

-Yaklaşan yerel seçimler ülkemiz için ne anlam ifade etmektedir?

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte artık belediyeler şehrin gidişatına yön veren kuruluşlar haline geldi. Büyükşehir belediyeleri olayın tamamen sevk ve idaresi boyutunda öncü kuruluş oldu. Büyükşehir belediyelerinin projeleri ve master planları, Türkiye’nin geleceğine damga vuracaktır. O anlamda yerel seçimlerin bu dönemeçte, çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum.

-Yerel seçimlerde aday profilleri de önem arz ediyor değil mi?

Tabi belediye başkanları parti kanalı ile seçilirler ama tüm şehrin belediye başkanlarıdır. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konudaki yaklaşımlarını özümsemiş belediye başkanlarının olması, sayın cumhurbaşkanımızla Türkiye’nin bundan sonraki yolculuğuna koşabilecek belediye başkanlarının olması önemli ve öncelikli bir konu.

Yüzde 55-60 potansiyelimiz var

-Yerel seçimlerde hedeflediğiniz oy oranı nedir?

Bursa’da yüzde 55-60’lara varan bir potansiyelimiz var. Yüzde 60 zirve noktamız ama yüzde 52’lere ulaşacağımızı düşünüyorum.

Ulaşıma büyük önem verdik

-Bursa sizinle birlikte büyük bir atılım dönemine girdi. Özellikle ulaşım noktasında şehre çağ atlattınız. Bu noktadaki çalışmalarınız sizden dinleyebilir miyiz?

Ben bir yıl önce göreve gelen bir belediye başkanıyım. Önce cumhurbaşkanımızın teveccühü sonra da belediye meclisiminiz onayıyla başkan oldum. Bursa’da göreve geldiğimde herkes, ulaşım diyordu. İkinci maddeler değişiyordu ama ilk sırada hep ulaşım oluyordu. Dolayısıyla bizim hareket noktamız ulaşım oldu. Akıllı kavşak kullanımı, yol genişletmeler yeni yollar, toplu ulaşma teşvikler. Her hattın revizyonu ve ıslahı… 2018’i ulaşım ve yol yılı ilan ettik. Bin 58 mahallemiz var. 700’ü kırsal mahalle. En ücra mahallelerimizin bile pırıl pırıl yolları var şimdi. Son aşamalarda bitmek üzere. Yarım kalan işleri de tamamlıyoruz.

Bana tekrar görev verilirse seve seve yaparım

-Genel merkezden bir adaylık teklifi geldi mi? Yeniden aday olmayı düşünür müsünüz?

Ben şu an mevcut belediye başkanıyım. Bizim partimiz kurumsal bir parti. Eğer devamım noktasında bir karar çıkarsa seve seve bu işi yapmaktan keyif alırım. Ama devamımız noktasında bir karar çıkmazsa da bu bir memleket meselesidir. Gereği neyse onu yaparız.