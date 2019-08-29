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Başkan Aksun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
Başkan Aksun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


“Bağımsız ve onurlu yaşamak için, Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı verilen kurtuluş destanının sonucu olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’nci yıldönümünü içtenlikle kutluyorum” diyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Türk Ordusu 97 yıl evvel Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında muazzam bir zafere, yankıları halen süren bir kahramanlık destanına imza atmıştır.


26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle vatan haline gelen Anadolu’nun, 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustosta başlayan kutlu taarruzla hiçbir zaman hiçbir gücün ele geçiremeyeceğini milletimiz ispatlamış ve Sultan Alparslan’ın “Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır” sözünü yere düşürmemiştir.


Bu zafer birliğimize, dirliğimize, varlığımıza yönelik emeller besleyenlere bir ders olmuş gerekli mesajı vermiştir.


Unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor ki biz, bu vatanın bir avuç toprağı için demir ve çeliğin karşısında iman ve inançla mücadele vermiş nesillerin torunlarıyız. Zafer için ömrünü canını hiçe saymış, vatanını namusu bilmiş ceddin torunlarıyız.


Ne yapsak bu topraklar için şehadet şerbeti içmiş şehitlerimize olan minnet borcumuz ödenmez. Son nefesimizi verene kadar vatanımızın her bir karışına sahip çıkıp, vatanına ve milletine sevdalı evlatlar yetiştirip; bu toprakların sahipsiz olmadığını, hala o ruhun yaşadığını cihana göstermeliyiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği bu çok anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnet duygularımla anıyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:51
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