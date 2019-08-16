Başkan Aksun’a ismi yazılı forma hediye etti Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a nezaket ziyaretinde bulunarak Erzincansporun yeni formasını hediye etti.

Erzincanspor Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a nezaket ziyaretinde bulunarak Erzincansporun yeni formasını hediye etti.

Erzincanspor’un yeni yapılacak olan tesisine destek veren Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Üzeyir Çalı, Başkan Aksun’a adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Çalı, Başkan Aksun’a vermiş olduğu destekten ötürü yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Erzincanspor’a yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Aksun, almış olduğu hediyenin manevi değerini daima taşıyacağını belirtti.

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