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Aktüel

Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2020-04-24 02:10:10 -
Başkan Aksun: “Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ramazan ayı hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir aydır. Yüce kitabımızın indirildiği ve orucun farz kılındığı mübarek Ramazan ayında tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşür.


İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda ellerimizi semadan indirmeyelim şu günlerde içerisinde bulunduğumuz zorlu durumdan kurtulmak için daha çok dua edelim. Yüce Rabbim El-Mucîb adıyla kendisine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevap veren, onları cevapsız bırakmayandır.


Mübarek Ramazan ayının ülkemize, şehrimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi en büyük arzumuzdur.


Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelerini dilerim.”

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