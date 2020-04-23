  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

2020-04-23 13:14:51 -
Başkan Aksoy’dan Ramazan ayı mesajı

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ramazan ayının oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyleyerek, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı.


Başkan Akif Aksoy, Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’na bir kez daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan Ayı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındıran, oruç, rahmet, bereket, mağfiret, sabır, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak Ramazan Ayı’nın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı