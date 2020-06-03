Başkan Akman’dan çocuk ve gençlere sürpriz

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir haftalık aranın ardından sokağa çıkan 0-18 yaş arası çocuk ve gençlere dondurma ikram ederek, balon ile maske dağıttı.

Korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-18 yaş arası çocuk ve gençler, tekrar gittikleri parkta Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın kendilerine yönelik hazırladığı sürprizle karşılaştılar. Evlerinden çıkar çıkmaz İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’na koşan çocuk ve gençler, bir yanda gönüllerince eğlenirken bir yandan da Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç tarafından kendilerine ikram edilen dondurma ile dağıtılan maske ve balondan aldılar.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Akman, Tuşba’daki tüm parkların şu an büyük bir şenlik havasında olduğunu söyledi. 0-18 yaş grubuna yönelik sürdürülen sokağa çıkma kısıtlamasının daha devam ettiğini hatırlatan Başkan Akman, “Sokağa çıkma kısıtlamasından sonra çocuklarımız ve gençlerimiz parklarımızı şenlendirdiler. Normalleşme süreci ile birlikte daha önce 0-14 ve 15-20 yaş grupları olmak üzere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran tarihinden itibaren yaş oranı düşürülerek 0-18 yaş grubu olarak belirlendi. İnşallah Türkiye olarak bu pandemiden kurtulur ve getirilen kısıtlamalar da kalkar” ifadelerini kullandı.

1 Haziran itibarıyla Türkiye’nin yeni bir aşamaya geçtiğini de vurgulayan Başkan Akman, “1 Haziran’da parklarımızı açtık. Geçtiğimiz bu ikinci aşamanın ana ekseni maske, temizlik ve sosyal mesafenin korunması kuralıdır. Bu kurallara uyulduğu takdirde inşallah bu beladan da kurtulmuş olacağız. Biz de belediye olarak tüm parklarımızı ve halkımızın ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kurallara uyma ve sokağa çıkma konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Eğer bu şekilde devam edersek, güzel günler bizleri bekliyor” dedi.

Çocuk, gençler ve onlarla birlikte parka gelen aileleri de, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Uzun bir süredir pandemiden dolayı çocuklarımız evdeler. Çocuklar sıkılmıştılar. Kendilerine bu sürprizi yapan Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştular.