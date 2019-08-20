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Başkan Akkaya’dan üniversite kayıtları öncesi istişare toplantısı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yüksek öğrenim kurumu kayıtlarının başlaması nedeniyle ilçe genelindeki fakülte, yüksek okul idarecileri ile resmi ve özel yurt temsilcileriyle bir araya geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:48
Başkan Akkaya’dan üniversite kayıtları öncesi istişare toplantısı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, yüksek öğrenim kurumu kayıtlarının başlaması nedeniyle ilçe genelindeki fakülte, yüksek okul idarecileri ile resmi ve özel yurt temsilcileriyle bir araya geldi.


Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağında yapılan istişare toplantısında Akşehir’deki yüksekokul ve fakültelerle ilgili sorunlar masaya yatırılarak, yapılacak çalışmalar ve bu fakültelere daha fazla öğrenci kazandırılması konusunda yapılması gerekilenler konuşuldu. Öğrencilerin Akşehir’de rahat ve huzurlu bir şekilde barınmasının altının çizildiği toplantıda, özel yurt ve pansiyon işletmecileri de fikirlerini iletti. Akşehir’de artık bir Nasreddin Hoca Üniversitesinin kurulmasının gerekliliği konusunda hemfikir olunan toplantıda Akşehir’in bu kazanım için devlet, resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapılması konuları görüşüldü.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, fakülte ve yüksek okul binalarında tadilat ve gerekli malzemeler konusunda belediye olarak üzerlerine düşenleri yapacaklarının altını çizerek, Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi konusunda gerekli alt yapının tamamlanması için çalışmalara tüm hızlarıyla devam edeceklerini belirtti.


Toplantıya, Belediye Başkanı. Salih Akkaya’nın yanı sıra fakülte dekanları, yurt ve pansiyon temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:48
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