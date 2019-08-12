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Başkan Akgün: "Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin”

Büyükçekmece Belediyesinin gelenekselleşen bayramlaşma töreni bu yıl da çok geniş bir katılımla gerçekleşti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
Başkan Akgün: "Bayram, ülkemize huzur ve mutluluk getirsin”

Büyükçekmece Belediyesinin gelenekselleşen bayramlaşma töreni bu yıl da çok geniş bir katılımla gerçekleşti.


Kurban Bayramı’nın birinci günü belediye binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kurban Bayramı’nın büyük Büyükçekmece ailemize, ülkemize ve İslam Alemi’ne huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” dedi.


Kurban Bayramı’nın ilk günü gerçekleşen bayramlaşma törenine 7’den 70’ yüzlerce Büyükçekmeceli katıldı. Büyükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşen bayramlaşma töreni öncesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bu ülkenin, bu milletin hem içeride hem dışarıda çok daha fazla barışa ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Türk kültürünü, Ata kültürümüzü çok daha fazla genç nesillere işlemeli, anlatmalıyız. Kültürümüzü yaşatabilmek için de öncelikle kendi eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Biz modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün torunlarıyız, biz geçmişteki atalarımızın torunlarıyız. Biz yüzünü medeniyete çevirmiş bir ülkenin fertleriyiz. İslam Alemi’nde de Müslümanlığın en iyi, en güzel şekilde icra edildiği ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı öncelikle büyük Büyükçekmece aileme, ülkemize, İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.



Kutlamaları kabul ettiler


Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından bayramlaşma törenine geçildi. Başkan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Fatih Gürakar, Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti. Büyükçekmece Belediye avlusunda kurulan stantlarda vatandaşlara canlı müzik dinletisi eşliğinde çeşitli ikramlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
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