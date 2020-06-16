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Aktüel

Başkan Akçadurak mahalle muhtarları ile buluştu

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, pandemi sürecinin ardından mahalle muhtarları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:53:10 -
Başkan Akçadurak mahalle muhtarları ile buluştu

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, pandemi sürecinin ardından mahalle muhtarları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.


Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili istek, görüş ve önerilerini bildirdiler.


Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Akçadurak, pandemi sürecini ve sonrasını değerlendirerek, yapılması planlanan projeler ve hizmetleri hakkında mahalle muhtarları ile bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Akçadurak açıklamasında; “Düzenli olarak her ay muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz toplantılarımıza Koronavirüs Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ara vermiştik. 1 Haziran 2020 tarihi normalleşme süreci kapsamında muhtarlarımız ile bir araya gelerek, bu süreçte ve bundan sonraki yapılması planlanan çalışmalar ve eksiklikler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, İlçemiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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