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Aktüel

Başkan Akay Kayseri protokolünü ağırladı

65.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:56:51 -
Başkan Akay Kayseri protokolünü ağırladı

65. Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile Göl Tesislerinde bir araya geldi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman’ın da katıldığı ziyarette Başkan Akay, Kayseri Şeker’in son dönemdeki çalışmaları, pancar üreticilerin sorunları ve talepleri, hazırlıkları devam eden kampanya dönemi ile şeker sektörü hakkında konuklara bilgiler verdi. Kayseri Şeker Göl tesislerinde Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir süre görüş alışverişinde bulunan konuk heyet, kılınan Cuma Namazının ardından fabrikadan ayrıldı.

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