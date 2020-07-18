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Spor

Başkan Ağaoğlu açıkladı: 4 futbolcuyla anlaştık

4 futbolcuyla anlaştıklarını duyuran Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadrodan en fazla 1 yıldız futbolcuyu satacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:10:00 -
Başkan Ağaoğlu açıkladı: 4 futbolcuyla anlaştık

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol Özel programına konuk oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Yurt içi ve yurt dışından ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var ama isim veremem. Takımımızdan en fazla bir yıldız oyuncuyu satmayı düşünüyoruz" dedi.

Bazı futbolcuları için transfer teklifleri aldıklarını açıklayan Başkan Ağaoğlu, "Kadro maliyeti 15-16 milyon euro. 16 milyon euro barajında piyasa değeri olan 3 oyuncumuz var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth. Bunlara çok iyi paralar verdiler. Üçünü birden gönderince belki üçünün boşluğunu dolduracak oyuncular alabilirsiniz ama takımın iskeletini bozmuş olursunuz, sıkıntı yaşarsınız. En fazla bir oyuncu göndeririz, onun da yerini doldururuz" ifadelerini kullandı.

 

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