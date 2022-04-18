Başkan adaylarının istemediği Torrent kararını verdi

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray saat 20.30’da Nef Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 41 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligden düşmesi kesinleşen Malatya ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet ve topladığı 20 puanla 20. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı Kırmızılılarda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacak. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenimyor. İki başkan adayı da İspanyol teknik direktöre kapıları kapattı.

Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sn. Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." ifadelerini kullanarak başkan seçilemsi durumunda Torrent ile yolların ayrılacağını ifade etti.

Metin Öztürk ise Türk bir teknik direktörle yola devam etmek istiyor. Öztürk daha öne Torrent ile ilgili yaptığı açıklamada "Son 6 haftada şapkadan tavşan çıkarır mı bilmiyorum. Seçilmemiz durumunda sözleşmelere bakacağız. Eğer yolları ayırmamız gerekirse tazminatını ödeyip farklı adaylara yönelebiliriz. Ben Türk bir teknik direktörle yola devam edilmesinden yanayım." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, tazminatı değil kariyeri düşünüyor. Katalan hocanın, yeni seçilecek başkana kapsamlı bir sunum yaparak ikna etmeye çalışacağı ve gelecek sezon için başarılı olacağını öngördüğü belirtildi.

Kafasında transfer için belirlediği isimlerin alınması durumunda çok farklı olacaklarını düşünen Torrent’in bu konuda yeni başkanı ikna etmeyi planladığı bildirildi. Galatasaray’da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent’le devam etme fikrine sıcak bakmıyor ama bir taraftan da tazminat sorunuyla karşılaşmak istemiyorlar.

Kaynak: Milliyet