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Başkan Adayı Yıldırım’ın konuşmasına müdahale eden engelli genç, vaatleri ile gülümsetti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:41
Başkan Adayı Yıldırım’ın konuşmasına müdahale eden engelli genç, vaatleri ile gülümsetti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, engelli vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım’ın konuşması sürerken araya giren engelli bir genç, mikrofonu alarak vaatlerde bulundu.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, güne köşe yazarları ile yaptığı kahvaltı ile başladıktan sonra engelli vatandaşlar ve aileleri ile buluştu. Hekimbaşı’nda düzenlenen programa katılan Yıldırım, vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Salonda engelliler korosunun seslendirdiği parçaları dinleyen vatandaşlar, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.



Başkan adayı İsmet Yıldırım, masaların aralarında dolaşırken, türkü söylemek isteyen Ömer Urunca isimli bir genci tekerlekli sandalyesi ile sahnenin önüne kadar getirdi. Ömer Urunca’yı desteklemek için alkışlayan Yıldırım, daha sonra engelli gencin söylediği türküyü dinledi.



Programda kürsüye gelerek bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerini anlatarak, “İki bin beş yüze yakın kardeşimize Ümraniye’mizde engelli bakım maaşı veriliyor. Önemli bir hizmet. Yani sosyal hizmetlerde Ümraniye Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz hakikaten son derece güzel hizmetler yapıyor. Eksikliğimiz olabilir mi, olabilir. Eksikliklerimizi görerek, onları tamamlayacağız daha iyi hizmetler yapacağız” şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şile’de büyük bir arazide engellilere yönelik kamp yaptığını hatırlatan Yıldırım, engelli vatandaşların da burayı aileleri ile birlikte kullanabileceğini söyledi.



Engelli genç yüzde 70 hedefini yükseltince...


Buradaki konuşmasında yüzde 70 hedefini tekrarlayan Başkan adayı İsmet Yıldırım, konuşması sırasında tatlı bir sürprizle karşılaştı. Konuşmaya giren engelli genç bu oranı daha da artırınca gülümseten görüntüler ortaya çıktı.


Yıldırım, konuşması sırasında, “Ben inanıyorum ki yine İstanbul’da sandıklar gümbür gümbür dolacak, taşacak AK Parti İstanbul’da ve Ümraniye’de kazanacak. Ama bir tek şartla. Ümraniyemiz biraz az oy veriyor. Yüzde 56 ile seçmişsiniz Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı’mızla birlikte. Ben çıtayı yükselttim, yüzde 70 oy istiyorum tüm mahallelerimizden” dedi.



Yıldırım’ın tam cümleleri bitmişti ki engelli bir genç oranı artırarak önce yüzde 80 dedi, daha sonra da yüzde 90’a çıkardı. Kürsüde bulunan Başkan adayı Yıldırım’a yönelen genç, elindeki mikrofonu alarak vaatlerini sıralayınca gülümseten görüntüler ortaya çıktı. Yıldırım, engelli gencin bu hareketini anlayışla karşılayarak tebrik etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:41
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