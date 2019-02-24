Başkan adayı Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor. Yazıcı çalışmaları kapsamında bazı dernekleri ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yazıcı,Marmaris Gaziantepli’ler Yardımlaşma ve Dayanışma derneği üyeleriyle buluştu. Dernek Başkanı Güneş Aygün Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’yı takdim ederek, ”Serkan Başkan bizleri kırmayarak davetimize icabet etmiştir. Sizlerin de soruları varsa tanıyıp sohbet edelim” diyerek sözü Yazıcı’ya verdi. Kendisini ve projelerinin ana başlıklarını anlatan Yazıcı’ya, üyelerden gelen talepler arasında taziye evi, belediye lokali, futbola destek gibi konular yer aldı. Pazar yeri konusuna değinen Yazıcı;” Pazar yeri projemiz konusunda söylediklerimi açmak istiyorum. Biz mevcut Pazar yerlerini yeni ve modern hale getirerek sabit pazarlar haline getireceğiz. Oralarda yine sebze, meyve, yöresel ürünlerimiz satılacak, tekstil değil. Sizler de bu pazarlarda Gaziantep’in yerel lezzetlerini satarak derneğinize gelir sağlayabileceksiniz.” açıklamasını yaptı.

Daha sonra Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından misafir edilen Yazıcı ve kendisine eşlik eden Mustafa Karacan, Süleyman Eroğlu, Melih Eriş ile AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Osman Ülgen ve MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Kemal Kalemci kalabalık bir üye grubu tarafından karşılandı. Dernek başkanı Yaşar Karaosman açılış konuşması yaparak Yazıcı’yı üyelere tanıttı. Kısa bir konuşma yapan Yazıcı, Marmaris’teki yapılaşma sorununa değinerek;”Çoğunuz inşaatçısınız, Marmaris’e yakışır evler inşa edin. Burada apartmanlaşma olmasın. Bu şekilde bir yapılaşmayı doğru bulmuyorum bu Marmaris’i bitirir. Denizde de aynı şey var. Denizlerimizdeki oksijen oranı yüzde2. Balık yok! Denizimiz bitti mi turizm kalmaz. Termal, spor turnuvaları ve festivaller ile turizmi 12 aya yayacağız. Burada bizim tek kurtuluşumuz sağlık turizmi” dedi. Dernek üyelerinden bir kişinin “ burada bine yakın boş ev var. Bu evler haliyle dolacak ve her haneden 1 çocuğun okula gideceğini düşünürsek. Okullarımız bu öğrenci kapasitesini kaldırabilecek durumda değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Serkan Yazıcı;” Bu konuda dün Milli Eğitim Bakanımızla görüştüm ve burada kampüs yapma sözünü aldım. Bakın sürekli üzerine basarak dile getiriyorum. Biz okullarımızın hepsini tertemiz bakımlı bir ortamda eğitim yapılacak hale getireceğiz. Bütün çabamız çocuklarımızın gençlerimizin geleceğe sağlam hazırlanmaları için. Bundan sonra tek isteğim, yaşadığım bu bölgenin kalkınmasını sağlamak için çalışmak olacaktır. Bakın, ben Federasyon başkanlığı yaptım. Yapamayacağım hiç bir işe girmem. Federasyonu aldığımda Marmaris’ten daha kötü durumdaydı. Çok borcu vardı. Şimdi baktığınızda Türkiye’nin en büyük federasyonlarından biri. 3 yıl ekibimle beraber çalıştık ve başardık. Marmaris’te de aynısını yapacağız. Mazbatayı aldığım gün sokakta olacağım. Kimse beni koltukta otururken görmeyecek, çalışacağım hizmet edeceğim.” Şeklinde konuştu.

Yazıcı daha sonra, AK Parti İçmeler Teşkilatına üyelerinin katıldığı istişare toplantısında bir araya geldi. Yaklaşık bin 300 kişinin katıldığı toplantıda seçim çalışmalarına dair değerlendirme yapılarak, fikir teatisinde bulunuldu.