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Başkan adayı Ulusoy: “Avcılar yoğun bakımda, tedavi zamanı geldi”

Avcılar’da her akşam bir mahallenin sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar ne yazıktır ki yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın yaşadığı gibi bitkisel bir yaşam sürüyor ama evet tedavi zamanı geldi” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:19
Başkan adayı Ulusoy: “Avcılar yoğun bakımda, tedavi zamanı geldi”

Avcılar’da her akşam bir mahallenin sakinleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar ne yazıktır ki yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın yaşadığı gibi bitkisel bir yaşam sürüyor ama evet tedavi zamanı geldi” dedi.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde düzenlenen programda mahalle halkıyla bir araya gelerek önerilerini dinledi, sorularını cevapladı. Etkinliğe çok sayıda mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Ulusoy, tek tek soruları dinleyip çözümlerini söyledi. Gençlerin yoğun tezahürat ettiği Ulusoy, ilgiye de teşekkür etti.


Ulusoy, çok yoğun bir seçim programı geçirmesine rağmen enerjisinin hiç bitmediğini ifade ederek, "2 saatlik 2 buçuk saatlik bir uyku ama enerjim hiç bitmiyor. Çünkü sizlere sevdalıyım. Avcılar’a sevdalıyım, milletime sevdalıyım, hizmet etmeye sevdalıyım, gözün aydın Avcılar diyorum. Bir tarafı göl bir tarafı deniz bir şehir düşünün. Bir şehir düşünün içinden uluslararası otoyollar geçiyor. Bir şehir düşünün bir otoyol içinden geçiyor 7 mahallesine dokunmadan geçemiyor. Mustafa Kemalpaşa’dan Üniversite Mahallesi’ne. Bir şehir düşünün içinden uluslararası bir yol geçiyor, Yeşilkentimiz ile Tahtakale Mahallemiz arasından geçiyor. Firüzköy ayrı bir güzellikte. Böyle bir şehrin nasıl olması gerekir? Parmakla gösterilen inci gibi bir yer muhteşem bir yer olması gerekirken ne yazıktır ki yoğun bakımda makineye bağlı bir hastanın yaşadığı gibi bitkisel bir yaşam sürüyor ama evet tedavi zamanı geldi ve çok zaman geçti. İnşallah yakın bir zamanda 31 Mart’ta Avcılar aklanacak. Avcılar AK Belediyecilik ile karşılaşacak. Avcılar marka bir kent olacak” dedi.


Başkan adayı Ulusoy, konuşmasının sonunda vatandaşlarla teker teker selamlaşarak salondan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:19
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