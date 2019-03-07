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Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e sözümüz var”

Yenikent Bölgesini karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, “Yenikent, Adapazarı’mızın değeridir.

07 Mart 2019 Perşembe 12:53
Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e sözümüz var”

Yenikent Bölgesini karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, “Yenikent, Adapazarı’mızın değeridir. Yenikent’e sözümüz var. Hemşehrilerimizi sevindirecek, sosyal hayatı daha da canlandıracak önemli adımların yanı sıra, çok amaçlı modern kapalı pazaryeri ve rekreasyon çalışmalarını hayata geçireceğiz” dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları ile Adapazarını karış karış geziyor. Başkan Adayı Işıksu, AK Parti Adapazarı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hazırladığı program kapsamında; Yenikent Bölgesi’ni dolaşarak vatandaşlarla buluştu. Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesi, Korucuk Mahallesi, Korucuk Sosyal Dayanışma Merkezi, Yenikent Halk Eğitimi Merkezi, Kanserder, Adliye Taksi Durağı, Camili 1 Minibüs Durağı ve Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti, Mimoza Ev Yemekleri açılışına katıldı; anlık ev ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini aldı.



“Yenikent Adapazarı’mızın değeridir”


Yenikent Bölgesi’nin Adapazarı için önemini vurgulayan Başkan Adayı Işıksu, bölge sakinlerini mutlu edecek önemli çalışmalar için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Işıksu, “Bizim gönlümüzde sınırlar yok, biz Adapazarı sevdalısıyız. Hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmak istiyoruz ve inşallah sıkmadık el, çalmadık kapı, çözülmeyen sorun bırakmayacağız. Yenikent, Adapazarı’mızın değeridir. Bölgemizin ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve daha güzel günlerle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Sokak sokak dolaşıyor, meseleleri yerinde dinliyor, çözümünü hep birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.



"Sevindirecek projeler”


Bölgeye yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını ve çok yakında paylaşacaklarını duyuran Işıksu, “Yenikent’imize sözümüz var, şehrimizi inşallah hep birlikte yöneteceğiz. Yenikent Bölgemizde kadınların sosyal ve kültürel yaşamda daha fazla yer almaları ve el sanatlarının kapsamının genişletilmesi noktasında gerçekleşecek çalışmalara destek olmak istiyor; sosyal hizmetlere yeni bir soluk getireceğine inandığımız çalışmalarımızla Yenikentli hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizi sevindirecek, sosyal hayatı daha da canlandıracak önemli adımların yanı sıra, çok amaçlı modern kapalı pazaryeri ve rekreasyon çalışmalarını Adapazarı’mıza sunacak ve hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:53
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