0553 313 94 23

Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik buluşmasında müjde verdi

İlk Oy Hareketi tarafından şehrin genç STK’larının katılımlarıyla düzenlenen Gençlik Buluşmasında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, ilçede gençlere yönelik Ada Sahaf merkezi oluşturacaklarını söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 15:54
Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik buluşmasında müjde verdi

İlk Oy Hareketi tarafından şehrin genç STK’larının katılımlarıyla düzenlenen Gençlik Buluşmasında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, ilçede gençlere yönelik Ada Sahaf merkezi oluşturacaklarını söyledi.



Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, gençlerle buluştu. İlk Oy Hareketi tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi adayları, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer, MTTB Sakarya Şube Başkanı Muhammet Talha İbil, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu ile şehirde faaliyet gösteren kurumların gençlik teşkilatlarına mensup gençler katıldı.



Programda gençlerin sorularına cevap veren, hayatından kesitler sunan ve Adapazarı için hedefledikleri çalışmaları aktaran Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, “Hayatımın her döneminde genç kardeşlerimle bir arada oldum, onlarla istişare ederek çalışmalarıma yön verdim. AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev aldığım zamanlarda beraber olduğum arkadaşlarım bunu iyi bilirler. Her zaman her fırsatta ifade ediyorum. Gençler bizim bugünümüz. Önce bugünümüzü daha iyi seviyelere genç kardeşlerimizle birlikte çok çalışarak ulaştırmamız gerekiyor, yarınlar zaten o zaman daha güzel olacaktır. Allah nasip eder ve milletimiz Adapazarı’nın yönetim yetkisini bizlere emanet ederse söz veriyorum, şehrimizi genç arkadaşlarımla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.



Gençlere tavsiyelerde bulunan Işıksu, “Klişe gelebilir ama çok önemlidir. Taşın altına elini koymaktan çekinmeyen, okuyan, araştıran, öğrenen, bilen, öğreten, fikirlerinin arkasında duran, pes etmeyen gençlerimiz olsun istiyoruz. Kuran Ahlakı ile ahlaklanan, Efendimiz’in (s.a.v) hayatını iyi bilen, yaşamında kendine yön tayin eden, risk almaktan hiçbir zaman çekinmeyen genç kardeşlerimizle biz, bu güzel yolu birlikte yürüyeceğiz. Genç meclis üyesi adayı arkadaşlarım, ekibimde genç kardeşlerim var. Bugün değil her zaman birlikte olacağız. Biz gençlerimizle her zaman koşmaya hazırız” şeklinde konuştu.



Gençleri oldukça heyecanlandıracağına inandığı projesini de aktaran Başkan Adayı Işıksu, “Gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkatle değerlendirdik, onlarla istişare ettik ve sadece Adapazarı’mızın değil tüm şehrin ihtiyacı olarak gördüğümüz projemizin detaylarını belirledik. Ada Sahaf Fikir Sanat Merkezi projemizle Adapazarı inşallah eğitim, kültür, sanat, fikir ve düşüncenin merkezi olacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisine, Adapazarı’nın kültürel ve tarihsel dokusuna uygun motiflerin işleneceği, modern bir anlayışla inşa edilecek; ders çalışmaya ve kitap okumaya elverişli atmosferiyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ilgisini çekecek; eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yapılabileceği ve 7 gün 24 saat hizmet verecek bir merkezi inşallah Adapazarı’na kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:54
  1. kültür
  2. sanat
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik
    1. Sarıgöl’de sevinçten ağlatan etkinlik
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Futbol..
    3. Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahipleri..
    4. Kaymakamlar Evi'nin restorasyonuna 600..
    5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    6. Hatay'da akılalmaz olay! 47 yaşında..
    7. İlkokul öğretmeni kalp yetmezliğinden..
    8. VAR Semineri başladı
    9. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    10. Milletvekili Kahtalı ve Çakır, MTB’yi..
    11. BM'den Arakanlı Müslümanların iadesi..
    12. Beylerderesi Göletinde su tutulmaya..
    13. Medya Okulu İstanbul’da final yaptı
    14. Ticaret Bakanı Pekcan: "Son 10 yılda..
    15. Vali Gül’den Medical Park Gaziantep..
    16. Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri..
    17. Danimarka’da aşırı sağcı liderden..
    18. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    19. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    20. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    21. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    22. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    23. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    24. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    25. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    26. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    27. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    28. Fransa'da 'Sarı Yelekliler' için şok..
    29. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    30. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev