0553 313 94 23

Başkan Adayı Kırteke, Ancar Mahallesini ziyaret etti

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, ilçeye bağlı Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarından destek istedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Başkan Adayı Kırteke, Ancar Mahallesini ziyaret etti

31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, ilçeye bağlı Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarından destek istedi.


Beraberinde AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar ve belediye meclis üyesi adayları ile seçim çalışmalarına aram vermeden devam eden AK Parti Akçadağ Başkan Adayı Mustafa Kırteke, gittiği her yerde vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.


Seçimlere kadar sıkılmadık el gezilmedik yer bırakmayacaklarını belirten Kırteke, Cumhur İttifakı ile güçlü bir şekilde Akçadağ’da kazanacaklarını söyledi. Bugünde Ancar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştuklarını belirten Kırteke, “Bizleri yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşıladıkları için hemşerilerime teşekkür ediyorum.Ancar Mahallemiz kararını vermiş, Cumhur ittifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart akşamı tarih yazacağız. Bizler gönül belediyeciliği, yapacağız, kapı kapı gezeceğiz, sıkmadık el bırakmayacağız. Projelerimizi ve Cumhur ittifakını ne kadar önemli olduğun ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.


Akçadağ’da seçim akşamı halkın desteği ile Cumhur İttifakının yeniden bir tarih yazacağını kaydeden Kırteke, “İlçemizde herkes eşit şekilde hizmet alacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma yine karar değiştirdi
    1. Ricardo Quaresma yine karar değiştirdi
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Torununu kanlar içinde buldu! 15..
    4. Tarlaya koyun girmesi kavgasında kan..
    5. İYİ Partili aday hakkında bomba iddia!..
    6. Bakan Ersoy, Sümela Manastırı'nı..
    7. Trabzonspor-Akhisarspor maçından notlar
    8. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5..
    10. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    11. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    12. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    13. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    14. Altınok Pasinler TSO’da
    15. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    16. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    17. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    18. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    19. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    20. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı