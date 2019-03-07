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Başkan Adayı Kılıç’tan iş adamlarına: “Yeter ki Terme’ye yatırım yapın”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, iş adamlarına, Sakarlı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulması başta olmak üzere her türlü desteğin sözünü verdi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:38
Başkan Adayı Kılıç’tan iş adamlarına: “Yeter ki Terme’ye yatırım yapın”

Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, iş adamlarına, Sakarlı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kurulması başta olmak üzere her türlü desteğin sözünü verdi.


Başkan Adayı Ali Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında iş adamlarıyla bir araya geldi. İlk olarak Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret eden Ali Kılıç, Genç İşadamları Derneği üyeleri ile de kahvaltıda buluştu.



“Zorlaştıran değil kolaylaştıran anlayış”


Başkan Adayı Ali Kılıç, Terme TSO’yu ziyaretinde Başkan Ahmet Ekmekçi’den iş adamları olarak yaşadıkları sorunları dinledi. Kılıç, iş adamlarının, “Önümüzün açılmasını istiyoruz” ifadeleri üzerine, "Belediye başkanı olmam halinde en önemli hamlelerimden birisi de siz değerli iş adamlarımızın, yatırımcılarımızın önünü açmak olacaktır. Sizlerin tüm işlerinizi zorlaştıran değil kolaylaştıran bir anlayışta olacağımızın sözünü veriyorum" dedi.



“İşadamlarıyla el ele vermek zorundayız”


İş adamlarına, "Birlikten güç doğar" sözünü hatırlatan Ali Kılıç, "Terme’yi bir üst lige çıkartmak için el ele vermek zorundayız. İlçemizin istihdama yönelik kalkınması için sizden gelecek olan her türlü öneriye, düşünceye açığız. Projelerimizi sizinle istişare halinde hayata geçireceğiz. Örneğin turizm bölgelerini sürekli canlı tutacak projelerimiz var. Bunları yaparken sizlerden de görüş alacağız" diye konuştu.



Sakarlı İhtisas OSB en kısa zamanda


Başkan Adayı Ali Kılıç ayrıca, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel ile birlikte Terme Genç İş Adamları Derneği üyesi işadamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Dernek Başkanı Mustafa Celebi ile üyelere seslenen Ali Kılıç, "Terme’de istihdamı artırmak için her türlü gayret ve çabanın yanında olacağız. Sakarlı bölgesinde kurulması planlanan İhtisas OSB için hem yerel hem de siyasi iradeyi sonuna kadar kullanacağım. Bu bölge, sizlerin de istediği gibi en kısa sürede İhtisas OSB’ye dönüşecek. Sizler yeter ki yatırım yapın, istihdam oluşturun, biz de sizin hizmetinizde olalım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:38
  1. doğa

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