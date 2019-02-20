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Başkan adayı Günaydın: “5 yılımı da gece-gündüz çalışarak geçireceğim”

Isparta Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecini de gece-gündüz çalışarak geçireceğini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
Başkan adayı Günaydın: “5 yılımı da gece-gündüz çalışarak geçireceğim”

Isparta Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecini de gece-gündüz çalışarak geçireceğini söyledi.


Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, seçim çalışmaları kapsamında Halıkent Mahallesi’nde bulunan site sakinleri ile bir araya geldi. Eşi Dilek Günaydın ile birlikte Kılıçarslan Sitesini ziyaret eden ve burada vatandaşlarla buluşan Günaydın, bugüne kadar yaptığı çalışmalar, yeni dönem projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“Avrupa şehirleri ile yarışacak bir altyapı oluşturduk”


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediyenin mali imkânlarını sırasıyla kullanarak şehre hizmet ettiklerini ve hizmete altyapı ve asfalt çalışmaları ile başladıklarını bunların tamamlanmasının ardından da şehrin en büyük yatırımlarına geçildiğini aktardı. Şehrin altyapısı noktasında ‘çok emek verdim’ diyen Günaydın, yağmur suyu altyapı meselesini Türkiye’de ilk ve tek çözen belediye olduklarını belirterek, “Avrupa şehirleri ile yarışacak bir altyapı oluşturduk” dedi.



“Çünür Yenişehir’i herhalde görmüyorlar”


Altyapı ve asfalt konusuna baş koyduklarına değinen Günaydın, bir adayın ‘şehirde bir cadde dahi açmadı’ şeklindeki eleştirisine ise örnek olarak Çünür Yenişehir’i gösteren Günaydın, “Orada açılan yolları, yapılan çalışmaları gözleri herhalde görmüyor” diyerek cevap verdi.



“Yeni dönem 5 yılımı da gece gündüz çalışarak geçireceğim”


Isparta’da bir yaşam, kültür kenti dönüşümü olduğunu dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Yaşanabilir şehir olmak sizlerin bizlerin gururudur” derken,‘daha ne yapacaksın, selden sudan kurtardın, yaptın da yaptın’ denildiğini ancak bunun yeterli görüldüğünü ifade ederek, “Ben yeterli görmüyorum. Amacımız Isparta’yı, Avrupa’nın en önde giden şehirlerinin de önüne geçirmektir. Hedefimizi büyük tuttuk. Yeni dönemde de 5 senemi gece gündüz çalışarak geçireceğim. Fabrikalar kurmaya devam edeceğiz. Ülkenin kurtuluşu, bankayla faizle değil, üretimle olur. Isparta’mızda 16 bin 500 işsizimiz var. Bunun için üretimle uğraşılmalı. Mesela 6500 AVM olacağına, 6500 fabrika olsaydı daha iyi olmaz mıydı?” diye sordu.



“Şehirler fuarlarla gelişir”


Isparta’yı Türkiye’nin merkezi yapma hedefinde olduklarını aktaran Günaydın, şehrin bir İstanbul, Ankara, İzmir kadar büyük olmadığını ancak yapılacak yeni fuar merkezi ile şehri fuar merkezine dönüştüreceklerini anlatarak, “Şehirler fuarlarla gelişir” dedi. Isparta’nın gül, gül ürünleri ve kozmetikte de dünya merkezi haline getirileceğini dile getiren Günaydın, projelerle hareket ettiklerine değindi.



“Satırlardan proje mi olur?”


Kimi adayların satırlarla proje oluşturduğunu ve bunu noterden tasdik ettirdiğini, yine resimlerle projeler oluşturanların bulunduğunu ifade eden Günaydın, “Satırlardan proje mi olur? Yine bir yerlerden aldıkları resimleri alıp gösteriyorlar ve bu benim projem diyorlar” şeklinde konuşurken, kendilerinin projeler ortaya koyduklarını ve dünya ile yarışmak için yola çıktıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:10
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