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Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre projeler hazırladık"

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Yeniköy mahallesinde projelerini anlattı.

22 Mart 2019 Cuma 17:17
Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre projeler hazırladık"

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Yeniköy mahallesinde projelerini anlattı.


Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle ziyaretine devam ediyor. Yeniköy Mahallesini ziyaret eden Gökçe, vatandaşlarla buluşarak projelerinden bahsetti. Gökçe, "Bizim dönemimizde klasik belediyecilik anlayışı son bulacak. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile bizim dönemimizde Salihli Belediyesi tuvalet, kafeterya, çay bahçesi işletmeyecek. Biz fabrikalar kuracağız, kooperatifler kuracağız, meslek edindirme ve eğitim merkezleri kuracağız, esnaf ve meslek siteleri kuracağız ve üretim şirketleri ile vizyonu olan projelerimizle Salihli’yi yatırımcılar için cazibe merkezi yapacağız. İnsanımıza iş, aş ortamı oluşturacağız" dedi.


Salihli Belediyesinin eski gelirlerinin Büyükşehir Yasası ile elinden alındığını ve mevcut bütçe imkanlarıyla hem hizmet üretilemediğini hem de alacaklıların belediye kapısında biriktikçe biriktiğini dile getiren Gökçe, "Sözün özü her yıl arsa ve arazi satarak bugünlere kadar gelebilen Salihli Belediyesi icranın eşiğindeki bir konumda yer alıyor. Belediyenin zenginliği esnafına, işçisine günü günü borcunu ödemekle gösterilir. Ayrıca biz zenginleşmeyi, bindiğimiz arabanın modeli ile değil 102 mahallenin yollarını yaparak göstereceğiz. Salihli Belediyesi mali yönden borçla, arsa, arazi satışı ile kötü bir şekilde yönetiliyor. Salihli Belediyesi olarak ne kadar borcumuz var çıksın anlatsın. Dürüst, ahlaklı ve basiretli yönetici ise çıkar rakamlarla soruları tek tek açıklar" dedi.



"Değerlerimize göre projeler hazırladık"


Salihli Belediye bütçesinin kredi ve taşınmaz satışı harici gerçekleşme oranının yüzde 60’larda olduğunu dile getiren Gökçe, konuşmasına şöyle devam etti:"En büyük gelirimiz bizlerin vergileri ile oluşan havuzdan İller Bankasından aylık gelen ortalama 3 milyon 600 bin TL. maaş, SGK diğer insan kaynakları ödemelerimiz aylık ortalama 4 milyon TL. Fazla istihdam yüzünden kasa her ay açık veriyor. Mevcut devam eden borçlar, banka kredileri, zorunlu sosyal belediyecilik hizmetleri ile gelirden çok gider olduğu için Salihli Belediyesinin mali durumu gelecek için ipotekli durumda. Biz bu durumu ve gerçeği bilerek Salihli’nin değerleri olan toprak, su, termal su, güneş, turizm üzerine projeler hazırladık. Bu nedenle başta Salihli Belediyesine ait zeytin arazilerimiz ve halkımıza ait yaklaşık Salihli’de 4 milyona yakın zeytin ağacının ürünlerini Salihli’de değerlendirilmesi ve Salihli markası adı altında tüm dünyaya satışını yaparak Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası kuracağız. 100’e yakın kişiye iş imkanı sağlayacağız. Bizim boş laflara 5 bin, 10 bin kişiye iş imkanı gibi içi boş ve yalan vaatlerle işimiz olmaz. Biz her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke, o değişmez kural, aldatmayacağız, dürüst ve şeffaf olacağız"



"Zeytinyağı fabrikası kuracağız"


Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile 1250 metre karelik alanda kurulmasını planladıkları Salihli Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında ilk yıllar soğuk presle yıllık 50 ton zeytinyağı üretilmesini hedeflediklerini kaydeden Gökçe, "Sonraki yıllarda bu rakamı pazarlama alanımızı genişlettikçe üretimi artırmayı hedefliyoruz. Vizyonumuzun ve misyonumuz temeli, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin ön planda olduğu, üretimin verimli ve bilinçli yapıldığı, uluslararası standartlarda, kalite de zeytinyağları üretmek ve Salihli çiftçisinin kazanması sağlamak olacak. Salihli Belediyesi zeytinyağları; 2, 3 ve 5 litrelik tenekelerin yanı sıra 1 litrelik ve 500 mililitrelik özel cam şişe olarak iç ve dış pazarda satışa sunulacak. Zeytin ilçemizde üzümden sonra ikinci ürün olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Akhisar’dan, Gemlik’ten, Bursa’dan, Salihli’ye zeytin almaya gelenler var. Bunun yanı sıra İstanbullu, Bursalı yatırımcılar Salihli’de zeytinliklere yatırım yapıyor. Bu pazarın resmi olması için Salihli’deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortaklaşa Zeytinciler Sitesi kuracağız. Salihli’de düzenleyeceğimiz ve devamını sağlayacağımız zeytin festivali ile Salihli ve bölgesinin sosyal ve kültürel gelişimine, turizmine ve dolayısıyla da ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız. Köylülerimizin ürettikleri ürünleri toptan satabilecekleri satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak sözleşmeli üretim modelini uygulayacağız. Tavuk, küçük baş, büyük baş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Salihli’de faaliyetlerini sürdüren üretici kooperatiflerimizin pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:17
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