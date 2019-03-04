Başkan adayı Döğücü: "31 Mart’ta sandıklarda kadınlarımızın gücünü göstereceğiz

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, Kemal Türkler Mahallesi’nde kadın seçmenlerle bir araya geldi. Döğücü, kadınlardan seçimlerde büyük destek beklediğini dile getirerek, "31 Mart’ta sandıklarda kadınlarımızın gücünü göstereceğiz" dedi.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Sancaktepe’nin yeni dönemde yepyeni projelerle daha da iyi hale gelmesi için çabalayan ve bunun için her kesimden vatandaşla görüşen Döğücü, programı kapsamında Kemal Türkler Mahallesi’nde kadın seçmenlerle buluştu. Döğücü, Sancaktepe’nin ilk kadın belediye başkan adayı olarak kadınlardan hem seçimlerde hem de yapacakları hizmetlerde büyük destek beklediğini belirtti. Mahalleli kadınlar da Şeyma Döğücü’yü büyük bir dikkatle dinleyerek alkışladı. Kemal Türklerli kadınlar buluşma sonunda Döğücü’yle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Bu ilçeyi bir kadının yönettiği belli olsun"

Hobi bahçesi projesiyle kadınlara tohum dağıtacaklarını ve balkonlarda güzel çiçekler yetiştirerek Sancaktepe’ye kadın eli değdiğini göstereceklerini söyleyen AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü, "31 Mart’ta sandıklarda kadınlarımızın gücünü göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da bu görevi bize layık görerek gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız. Kadınlarımıza yönelik hobi bahçeleri yapacağız. Sizlere tohum dağıtacağız. Balkonlarınızda güzel çiçekler yetiştireceksiniz. En güzel çiçeği yapanlara da ödül vereceğiz. Sancaktepe’ye gelen birisi ‘ Burası ne kadar güzel bir ilçe’ desin. Biz bunu istiyoruz. Yani bu ilçeyi bir kadının yönettiği belli olsun “ dedi.

"Burası hizmet alanı"

Bazılarının oy hesabı yapıp ‘Ben Kürtleri toplayacağım’, ‘Ben Alevilerin oyunu alacağım’ diyerek oy toplamaya çalıştıklarını ifade eden Döğücü, başkalarının dertlerinin hizmet olmadığını sadece ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Buraya en iyi hizmeti yapacak olan gelsin" diyen Döğücü sözlerine şöyle devam etti:

"Artık sen şöylesin, sen böylesin gibi ayrımcılıkları kaldıralım. Bunu yaparsak biz kadınlar, anneler yaparız. Hiç kimse görüşünden, düşünüşünden, giyinişinden dolayı ötelenemez. Biz burada kadınlar olarak bu barış ortamını oluşturalım. Bundan nemalanıyorlar. Birisi geliyor ‘Ben Kürtleri toplayacağım’ diyor. Öteki geliyor ‘Ben Alevilerin oyunu alacağım’ diyor. Biz yeni bir ülke mi yönetiyoruz? Burası hizmet alanı. Buraya en iyi işi yapacak olan gelsin. Bunun Türklükle, Kürtlükle, Alevilikle, Sunnilikle ne alakası var. Bunları oy toplamak için yapıyorlar. Kendileri belli bir vizyon ortaya koymadıkları için buralardan nemalanmaya çalışıyorlar. Çalışmanızı ortaya koyun. Ne koyuyorsunuz ortaya? Ne vaat ediyorsunuz? Biz şehir hastanesi vaat ediyoruz. Fabrika yapacaklarmış buraya. Bu ilçe sanayiye kapalı bir ilçe. Bunu bile bilmeyen adamdan belediye başkanı olur mu?" şeklinde konuştu.