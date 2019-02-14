Başkan adayı Aydın, Anadolu Hisarı’nda esnafları ziyaret etti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın’ın Anadolu Hisarı Mahallesi’nde yağmur altında ziyaret ettiği bir kafeteryada esnafın, “Yıldırım Bayezid’den sonra bu sokağa gelen ilk siyasetçisiniz” diyerek espri yapması duyanları kahkahaya boğdu. Aydın, girdiği bir restorandaki yabancı uyruklu kadına "Biz polisiz, seni götürmeye geldik” şakası ise renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala yağmur, çamur demeden çalışmalarına devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, bu kez Anadolu Hisarı’nda yağış altında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Aydın ilk girdiği bir restoranda sohbet ettiği bir kadına, kendisinin bizzat görüntülediği fotoğraflardan oluşan albümünü imzalayarak hediye etti. Seçimlerden destek isteyen Aydın ardından aynı restoranda yanına gittiği üniversiteli gençlere, iletişim bilgilerinin bulunduğu kartvizitleri vererek, “Mesaj atarsanız cevap veriyorum. Ararsanız müsaitsem bakıyorum, değilsem sonra geri dönüyorum. 20 yıldır belediye başkanıyım, 20 yıldır telefon numaram aynı, ikinci bir numaram olmadı” dedi. Daha sonra esnafları tek tek gezen Aydın, vatandaşlarla sohbet etmesi sonrasında Anadolu Hisarı taksi durağına girdi.

Murat Aydın’ın esprili tavırları vatandaşları güldürdü

Aydın, burada taksi kahyalarıyla tokalaştıktan sonra bas-konuş sisteminin eline alarak, dışarıdaki şoförlere seslendi. Taksi sayısını öğrenen Başkan adayı Aydın ardından şoförlere, “Hayırlı işler” dileyerek seçimlerde destek sözü istedi. Buradan kafeteryada oturan 2 kadına da selam veren Aydın, kadının “kimlerdesiniz” sorusuna, “Hz. Adem’in torunuyum” demesi güldürdü. Üniversiteli gençlerin yanına gördüğü yerde giden Aydın, siyaset bilimi son sınıf öğrencileriyle ayaküstü sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Kafeterya ve restoranlarda ziyaretlerini sürdüren Aydın, vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

"Yıldırım Bayezid’den sonra gelen ilk siyasetçisiniz”

Bu kapsamda girdiği bir kafeteryada sahibi tarafından sıcak ve güler yüzle karşılanan Başkan adayı Aydın’a esnaf, "Şimdi arkadaşlarla sizi konuşuyorduk. Vallahi Yıldırım Bayezid’den sonra bu sokağa gelen ilk siyasetçi sizsiniz” dedi. Aydın’ın “Ciddi misiniz?” demesi üzerine esnafın, “Biz 100 senedir babadan-oğula buradayız, 10 senedir de buranın işletmesini yapıyoruz, ilk defa gördüm” cevabına Aydın, “Bir dahakine bisikletle gelirim” diyerek kafeteryadan ayrıldı.

Aydın daha sonra sahile inerek Anadolu Hisarı’ndaki Göksu Deresi hakkında bilgi aldı.