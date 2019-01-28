Başkan açıkladı: Sözleşmesini feshetmek istiyor

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Adriano ile ilgili ülkesi Brezilya'dan yeni açıklama geldi. Santos Başkanı Jose Carlos Peres, 34 yaşındaki sol bekin transferiyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Adriano ile ilgili olarak ülkesi Brezilya'dan flaş bir açıklama daha geldi.

"Sözleşmesini feshetmek istiyor"

Santos Başkanı Jose Carlos Peres, dün ligde Sao Paulo'yu 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada 34 yaşındaki sol bekin transferiyle ilgili son durumu paylaştı.



Peres, "Adriano'nun durumu, Vagner Love'unkiyle benzer. O da şu anda kulüple olan sözleşmesini feshetmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Vagner Love, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulüple olan kontratını sonlandırarak Corinthians'a transfer olmuştu.