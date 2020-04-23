Başkale’de çocuklara 23 Nisan sürprizi

Van’ın Başkale ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şehit çocuklarının bayramı ve iki çocuğun ise doğum günü kutlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl kutlamaların yapılmadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar evlerinde kutlama yaptı. Başkale ilçesinde 23 Nisan nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlere ziyaretler yapıldı. Ekipler, Türk bayrakları ve hazırlanan hediyelerle ilçedeki şehitlerin evlerine giderek bayramlarını kutladı.

İlçeye bağlı Hafiziye Mahallesi’nde ikamet eden ve 23 Nisan’da doğan 12 yaşındaki Nurullah Çevik ve Yenimahalle’de ikamet eden 11 yaşındaki Büşra Diker için de doğum günü sürprizi yapıldı. İlk defa doğum günlerini kutlayan çocuklar çok mutlu oldu.

Pastanın üzerindeki mumlara üfleyen çocuklar, kendileri için böyle bir sürpriz hazırlandığı için İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’a teşekkür etti.