0553 313 94 23

Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.

Kontrollerde 48'i çocuk,51'i kadın 284 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği öğrenildi. 

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Bebleşin Jandarma Karakolu
  3. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar mahallesi
  6. Bangladeş uyruklu
  7. Afganistan uyruklu
  8. düzensiz göçmenler
  9. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  10. Başkale Devlet Hastanesi
  11. Van
  12. Başkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    1. Adanaspor’da hazırlıklar sürüyor
    2. OGM Ormanspor'da transfer
    3. Fındık üreticisi hasat için gün sayıyor
    4. Atatürk Üniversitesi yeni bir birim..
    5. PAÜ Çocuk Korosu uluslar arası..
    6. Konut edindirme yardımı ödemeleri..
    7. Röntgen teknisyeni davayı kazandı
    8. Bodrum Gündoğan’a biyolojik atık su..
    9. Başkale'de 284 kaçak göçmen yakalandı
    10. Tarzıyla farkını gösterdi
    11. "Uyum Buluşmaları"nın ikincisi..
    12. Gece denize giren pansiyoncu kadının..
    13. İzmir’de 8 kişiye PKK/KCK gözaltısı
    14. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı..
    15. Elektrikli bisikletin çarptığı genç..
    16. E devlet bedelli askerlik başvurusu..
    17. Demokrasi şehitlerimizin yarısı..
    18. Hastane otoparkı operasyonunda..
    19. S-400'ler nereye konuşlandırılacak? AK..
    20. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi..
    21. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    22. Ramazan Karataş’ın baba acısı
    23. “Çarşamba’yı sel aldı” sadece..
    24. VASKİ’den içme suyu çalışması
    25. Beşiktaş'ın yeni transferi kampa katıldı
    26. Suriyeli ressam savaşın acılarını..
    27. Başkan Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim..
    28. Haydut ABD'nin hala umudu var!..
    29. Ece Seçkin sevilen şarkılarını 10..
    30. Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’