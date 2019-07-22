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Başkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
Başkale'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.

Kontrollerde 2'si çocuk, 4'ü kadın 19 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler,Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:56
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Bebleşin Jandarma Karakolu
  3. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar Mahallesi
  6. Bangladeş
  7. Afganistan
  8. düzensiz göçmenler
  9. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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