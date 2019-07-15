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Başkale'de 133 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da, yurda yasa dışı yollardan giren 133 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09
Başkale'de 133 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 3 grubu durdurdu.

Kontrollerde 42'si çocuk,41'i de kadın 133 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. 

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:09
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri
  3. Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri
  4. Albayrak mahallesi
  5. Atlılar Mahallesi
  6. Düzensiz göçmenler
  7. Başkale Devlet Hastanesi
  8. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  9. Bangladeş uyruklu
  10. Afganistan uyruklu

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