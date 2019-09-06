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Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bitme aşamasına geldi

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları bitme aşamasına geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:15
Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bitme aşamasına geldi

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat çalışmaları bitme aşamasına geldi.


Başkale Belediyesi; Van’ı, Hakkari’yi, Yüksekova’yı bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek yeni sporcuların yetişmesi için yatırımlar yapıyor. Bu anlamda sportif alandaki dev yatırımlarından biri olan Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaat çalışmaları bitme aşamasına geldi.


İlçe halkının yoğun talepleri doğrultusunda yapımına başlanan Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, ilçede sporcularının yetişmesine ve çocukların yüzme öğrenmesine imkan sağlayacak. 3 bin 200 metrekarelik bir alanda oluşturulan tesiste 25 metre ve 6 kulvardan oluşan bir yarı olimpik yüzme havuzu, bir çocuk havuzu, 156 kişilik tribün, sauna, fitness center ve yönetici odaları yer alıyor. Tepebaşı Mahallesi’ndeki meyve bahçesi ve mesire alanının hemen yanında inşa edilen yüzme havuzunun büyük bir cazibe merkezi haline geleceği ifade edilirken, Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkâri ve Yüksekova’dan da insanların gelip yüzme imkânı bulabileceği dile getirildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:15
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