Başka söze gerek var mı? Tabuttaki bir terörist cenazesi! Omuz veren de DEM'li milletvekili
DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'deki operasyonda öldürülen teröristin cenazesine katıldı.
Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli terörist öldürüldü.
Teröristin cenazesi Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü.
Tabutu taşıyanlar arasında DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da yer aldı.
DEM'li Zeynep Oduncu, mezara kadar tabuta omuz verdi.
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Törende terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.