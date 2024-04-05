  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan çok değerli hediye! Mukaddes Emanetler Dairesi’ne bakın ne hediye etti

Başları zorla açtırılan kadınlardan New York Belediyesine dava! Karar verildi

Cem Küçük 'Genel gidişat iyi değil' diyerek tepki gösterdi: Bu ayıptır

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

CHP’li yönetici DEM’li adayın “mazbatasının iptalini” istedi: ‘DEM’li CHP’liler kuyruğuna basılmış gibi cıyakladı... ‘DEM’lenmeyen CHP’li partisinden ihraç edildi

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

Ayasofya'da duygusal anlar: Ramazan'ın son cumasında duayı Erdoğan yaptı

9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması
Gündem Başka söze gerek var mı? Tabuttaki bir terörist cenazesi! Omuz veren de DEM'li milletvekili
Gündem

Başka söze gerek var mı? Tabuttaki bir terörist cenazesi! Omuz veren de DEM'li milletvekili

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:56:00 - 2024-04-05 23:15:42
Başka söze gerek var mı? Tabuttaki bir terörist cenazesi! Omuz veren de DEM'li milletvekili

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Tunceli'deki operasyonda öldürülen teröristin cenazesine katıldı.

Tunceli Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütünün sözde komutanlarından "Eddesa Cejna" kod adlı Ece Yılmaz isimli terörist öldürüldü.

Teröristin cenazesi Batman merkeze bağlı Diktepe köyünde gömüldü.

Tabutu taşıyanlar arasında DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da yer aldı.

DEM'li Zeynep Oduncu, mezara kadar tabuta omuz verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Törende terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı.

Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası
Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası

Gündem

Abdullah Zeydan nasıl aday olabildi? Van'da DEM Parti krizinin perde arkası

CHP medyası da terörle ‘DEM’lendi!
CHP medyası da terörle ‘DEM’lendi!

Gündem

CHP medyası da terörle ‘DEM’lendi!

Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi
Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi

Siyaset

Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23