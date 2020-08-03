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Dünya

Başka eyaletlerde de hissedildi! İran'da korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr Eyaleti'ne bağlı Cem şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Korkutan depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Fars Eyaleti’nde de hissedildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:58:00 -
Başka eyaletlerde de hissedildi! İran'da korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr Eyaleti'ne bağlı Cem şehrinde yerel saatle 16.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Fars Eyaleti’nde de hissedildiği aktarıldı.

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