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Bas“İT”lik yapmaya devam!.. Sözcü’den yine “FETÖ” taktiği

FETÖ’nün taktiklerini uygulayan CHP’nin arka bahçesi Sözcü, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in isim ve adres belirtmeksizin yaptığı “İstanbul’u Konstantinopolis mi sandın yunan evladı” paylaşımını saptırarak,“Skandal Tweet, Trabzonlulara ‘Pontus’ demeyi sürdürüyorlar!” ifadelerini kullandı.

16 Haziran 2019 Pazar 13:50
Bas“İT”lik yapmaya devam!.. Sözcü’den yine “FETÖ” taktiği

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr  FETÖ’nün taktiklerini uygulayan CHP’nin arka bahçesi Sözcü, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker’in isim ve adres belirtmeksizin yaptığı “İstanbul’u Konstantinopolis mi sandın yunan evladı” paylaşımını saptırarak,  “Skandal Tweet, Trabzonlulara ‘Pontus’ demeyi sürdürüyorlar!” ifadelerini kullandı. Peker’in sözlerini saptırma faaliyeti FETÖ hesaplarınca başlatıldı, İmamoğlu medyası tarafından devam ettirildi. Tevfik Göksu ve Murat Alan’dan sonra Peker de FETÖ’nün saptırma operasyonuyla hedef haline getirildi. Resmi makamlar, yurt dışından üretilen FETÖ hesaplarında bol bol “Atatürk” ve “Milli Görüş” fotoğrafının kullanıldığına dikkat çekerek vatandaşları bu hesaplara karşı dikkatli olmaya davet ediyor ve hukuken sıkıntıya düşebilecekleri yönünde uyarılarda bulunuyorlar.

FETÖ’nün kılavuzluğunda yol alan Sözcü ve Ekrem İmamoğlu zihniyeti daha önce de, İmamoğlu’na , “İstanbul’u Fetheden Yunanlı, Pontuslu” başlığını atan Yunan medya organına niçin tepki göstermediğini” soran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun sözlerini  “Tüm Trabzonlulara Pontuslu dedi” saptırmasına uğratmıştı. İmamoğlu ve FETÖ zihniyetine bu tavırlarından dolayı tepki gösteren çok sayıda Trabzonlu da, “Bir kişiye dair ifadenin tüm yunanlılar için kullanıldığını öne sürmek alçaklıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur!”  ifadeleriyle dikkat çekmişti.

FETÖ taktiği

Sosyal medyayı, bağlı bulunduğu Siyonist paylaşım odaklarının da açık desteği ile çok etkili bir şekilde kullanan ve milyonlarca “fake hesapla” yönlendirmelerde bulunan FETÖ’nün “Saptır, hedef göster, saldırt!” projesini uygulayan çevreler, aynı tezgâhı Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a da kurmuştu. Canlı yayında, FETÖcü generallerle ilgili gerçekleri haykıran Murat Alan’ın sözlerini ‘bütün generallere edilmiş” gibi yansıtan FETÖ ve kılavuzları günlerce Murat Alan’ı hedef göstermiş, bunun sonucunda da “derin yapılar” tarafından gönderilen “maşalar”, 5 yaşındaki oğlu ile birlikte Cuma namazına giden Murat Alan’a beyzbol sopaları ve bıçaklarla saldırarak hastanelik etmişlerdi.

FETÖ hesapları

Sosyal medyada, FETÖ hesaplarının etkinliği dikkat çekiyor. Yurt dışından milyonlarca hesap açan “FETÖ’nün sanal terör hücreleri” buralardan  “yıkım ekibine” taktikler, mesajlar, görseller üretiyor. Bir yandan da İmamoğlu’na PKK ile birlikte sınırsız destek veren FETÖ, bir yandan da ürettiği hesaplarla, “Daha düne kadar FETö’yü destekliyordunuz, kolkolaydınız, FETÖcü” yaftalamalarıyla yerli ve milli çevreleri baskı altında tutmaya çalışıyor. FETÖ’nün terör örgütü olduğunu belli etmeden, İslami kavramlar üzerinden şer faaliyetlerini gizlemeyi başardığı dönemlerde Gülen ekibini hedef alan çevreler,  Gülen’in küresel terör organizasyonunun bir numarası olduğunun anlaşılmasından sonra FETÖ’nün gündemine girerek, FETÖ taktiklerini uygulamaya başlamalarıyla dikkat çekiyor.

Siyonizm” uzantısı FETÖ’nün ince taktiklerinden biri de, yerli ve milli hesapları, kanalları yakın takibe alarak, orada kullanılan ifadeler üzerinde “kesme, biçme, kırpma ayarlama” operasyonları yaparak, kendisine müzahir çevrelere servis etmek.

Pek çok Kemalist görünümlü hesap var

Çok sayıdaki FETÖ hesabında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının kullanıldığı, bu hesaplarda “Ergenekon” destekçiliği adı altında FETÖnün amaçlarına hizmet edildiği, FETÖ hesaplarında “Milli Görüş” amblemlerinin  kullanıldığı tespit edildi.

FETÖ hesapları üzerinden yürütülen yönlendirme kampanyalarına, oyunun farkında olmayan bazı vatandaşların da katılmasıyla etki alanının genişlediği ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşları FETÖ hesaplarının peşinden giderek başlarını “hukuki bakımdan” belaya sokmamaları konusunda uyarıyorlar.

“İT” bir FETÖ taktiği!

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne açıkça “İT” dediği görüntülerin ortada olmasına rağmen  işi, üç gün sonra “Aslında Basit demiştim, sesim kısıktı, B.A.S. harfleri duyulmamış”a çevirmesi FETÖ taktiğine çevirmişti. FETÖbaşı Fetullah Gülen’in başörtüsünü “teferruat” olarak nitelendirmesine dair tepkiler üzerine “aslında furuat dediğini” ifade etmişti. Fetullah Gülen, kelime oyunları ile “mesaj” verme alanındaki “Siyonistlerce geliştirilmiş” ustalığı ile biliniyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:50
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Sözcü
  5. AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Kenan Peker

YORUM YAZ

  • Ali Ali 44 dk önce
    .. isim vermemişte kime dediği belli değil sanki.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 56 dk önce
    Yeter artıkkapatın bu düşündeki gazetesi ya bukadar karektersiz olamazsın hadsizvatan haini allah belası nı versin inşallah

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