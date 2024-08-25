"Basit onarım" deyip kaydırmışlar villayı! İBB suçüstü yakalandı

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "basit onarım" adı altında gerçekleştirdiği kaçak inşaat faaliyetlerini ifşa etti. Genç, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün izniyle yapılan usulsüz yapılaşmanın büyük bir skandala dönüştüğünü belirtti. İBB'nin sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olduğunu ifade eden Genç, muhalefetin bu durumu örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

" "Basit onarım izin belgesi" vermiş İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Çünkü o arazi İBB'nin yetki sahasında.

Peki n'apılmış?..

Yeni bağımsız bölümler, betonarme yapılar, ahşap ve prefabrik yapılar inşa edilmiş...

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Yani boğaza doğru kaydırmışlar villayı. (Nasıl kaydırıldığını İbn-i Bidoni hazretlerine sormak lazım. 'Kaydıraklı villa' konusunda uzmandır!..)

Ezcümle Üsküdar Vaniköy'deki kaçak imar faaliyetleri deşifre oldu. İBB'nin "basit onarım izin belgesi" verdiği villa o kadar büyümüş ki, villalıktan 'villa kompleksi'ne terfi etmiş!..

İBB suçüstü yakalandı netekim.

Eko için çok mu önemli?..

CHP hesap mı soracak?..

CHP medyası ağzını mı açacak?..

Özgür Özel Eko'nun kulağını mı çekecek?..

CHP'li belediyeler ne kadar akraba-i taallûkat varsa işe aldılar. Sesini çıkaran oldu mu?..

Jakuzi İsmail villanın havuzuna girip; "işte havuz tesisatı" mı diyecek?..

Aynı metro hattının her birkaç ayda bir inşasına başlayacağını ilan eden Eko'nun yüzü mü kızaracak?..

Verdiği sözleri projeleri hatırlamıyor. İşkembeden salladığı hayali projeler için; 'yetişmezdi, yetişmedi de zaten' diyecek kadar pişkin.

Para kulesini soruyorsun, cevabı yok. "Keşke nizami olsaydı ama olur böyle şeyler" diyor...

Seçim öncesi "İmamoğlu İnşaat'a ait Emirgan'daki (toplam 50 milyon dolar olduğu söylenen) 3 villayı mal beyanından neden sakladın?" diye soruyorsun. (Daha doğrusu duayen postalcı abisi soruyor.)

"Değerine şuna buna girmeyeceğim ben yani. Hani o abartılara şunlara bunlara hani. Bir insan malı değerlensin ister o ayrı mesele hani. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar alır satar. Şirket faaliyetleri olan, şirketlerde hissesi olan bir insanım..."

E mal beyanında var mı?.. Yok!..

Her zamanki gibi; "hani, yani, ben size başka bi'şey diyim..?!" deyip sabun köpüğü gibi elden kayıp gidiyor...

İBB açıklama yaptı. Villada imara aykırı yapılar-eklemeler olduğunu fark etmişler ve 16 Ağustos'ta inşaatı mühürlemişler.

Ek yapıların camları bile takılmış, yani villa boğaza doğru çoktan kaymış, her şey ayyuka çıkınca İBB fark etmiş!?

"Basit onarım izin belgesi" öyle mi?

"Basitlik" yapmayın!"