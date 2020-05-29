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Yerel

Başiskele’de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde yolların ve kaldırımların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:54:47 -
Başiskele’de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için ilçe genelinde yolların ve kaldırımların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Başiskele Belediyesi, bir yandan korona virüsle mücadele ederken, diğer yandan da ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da ilçenin dört bir köşesinde çeşitli nedenlerle bozulan yolların ve kaldırımların kilitli parke taşlarını tamir ediyor, asfalt yolları ise yama yapıyor. Çalışmalar kapsamında Belediye ekiplerince, Körfez Mahallesi Genç Ali Sokak, Aydınkent Mahallesi 16. Ada, Atakent Mahallesi Haki Sokak, Kullar Yakacık Mahallesi Karamürsel Caddesi ve Serdar Mahallesi Alparslan Sokak’ta parke yol tamiri ve Barbaros Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde kaldırım tamiri gerçekleştirildi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Ovacık Mahallesi Ali İslam Caddesi, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi, Ebubekir Caddesi, Altınkent Mahallesi Detay Sokak ve Yeniköy Merkez Mahallesi Drama Caddesi’nde asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında tamiri tamamlanan yol ve kaldırımlar, yeni görünümleri ve daha güvenli ulaşım amacıyla vatandaşların kullanımına sunuldu.

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