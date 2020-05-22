  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Başiskele’de şehitliklere bayram bakımı

Başiskele’de Ramazan Bayramı nedeniyle ilçede yer alan şehitliklere özel bayram temizliği ve bakımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:22:31 -
Başiskele’de şehitliklere bayram bakımı

Başiskele’de Ramazan Bayramı nedeniyle ilçede yer alan şehitliklere özel bayram temizliği ve bakımı yapıldı.


Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Birimi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 15 şehidin kabristanını güzelleştirmek için adeta seferber oldu.


Belediye ekipleri, şehit kabristanlarının ilk önce çim biçme, yabani ot temizleme bakım onarım gibi işlemlerini yaptıktan sonra çiçek dikme çalışmalarını tamamladı. Çok sayıda çeşit çeşit rengarenk çiçeklerin dikildiği şehitlikler bayrama hazır hale getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı