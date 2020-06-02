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Aktüel

Başiskele’de “Halk Ekmek” satışları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan Halk Ekmek Projesi protokolünün ardından pilot bölge seçilen İzmit’ten sonra Başiskele’de de “Halk Ekmek” satışı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:14:28 -
Başiskele’de “Halk Ekmek” satışları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Fırıncılar Odası arasında imzalanan Halk Ekmek Projesi protokolünün ardından pilot bölge seçilen İzmit’ten sonra Başiskele’de de “Halk Ekmek” satışı başladı.


Başiskele’de Nisan ayında satışa başlanması planlanan halk ekmek satışı, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını sonucu yaşanan aksaklıklar nedeniyle gecikmeli olarak 1 Haziran Pazartesi itibariyle başladı.


Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği projenin ilçede hizmete başlaması vatandaşları çok memnun etti. Başiskele’de 5 ayrı bölgede merkezi noktalara yerleştirilen Halk Ekmek Satış Büfeleri’nde vatandaşlar uygun fiyata ekmek almaya başladı.


200 gram ekmek 1 TL, 400 gram ekmek 2 TL


Yeniköy Merkez Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Yaylacık Mahallesi ve Vezirçifliği Mahallesi’nde yer alan Halk Ekmek Büfeleri’nde ekmeğin 200 gramı 1 liradan, 400 gram ekmeğin fiyatı da 2 liradan satılmaya başlandı.


Pazar ve resmi tatillerde satış yok


Ekmeğin dışında hiçbir şey satılmayacak olan Halk Ekmek büfelerinde pazar ve resmi tatil günlerinde satış yapılmayacak. Diğer günlerde ise sabah 07.00-09.00, öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapılacak.

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