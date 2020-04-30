  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat

Başiskele Belediyesi’nin resim yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Korona virüs nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:19:04 -
Başiskele Belediyesi’nin resim yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Korona virüs nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.


Korona virüs nedeni ile yapolan “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler geçen hafta belli oldu. Başiskele ilçesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenciler arasında düzenlenen “Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışmasında 4 kategoride birinci olan öğrencilere ödülleri, Başiskele Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personelleri aracılığıyla evlerine kadar gidilerek teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı