'Başınızı ezecek' diyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii: Erdoğan geliyor bekleyin

Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Yakın bir zamanda semalarımızda Türk Bayraktarı'nı göreceğiz inşallah. BAE ve Suudluların tüm densizlerini yerle bir edecek. Allah'ın izniyle gelecek Türklerindir, Osmanlılarındır." dedi.

"Erdoğan geldiği an sinek uçuramayacaksınız"

Şarii, şu ifadeleri kullandı:

"Dedim ki: Siz de kimsiniz? Babalarınızın burnunu yerde sürtmek için Osmanlı medeniyeti geliyor. Ey Osmanlılar hoş geldiniz. Osmanlının torunu Tayyip Erdoğan hoş geldin. Tayyip Erdoğan bu dönemin Ertuğrul'udur. Bugün Libya'da, yarın Yemen'de de olacaktır inşallah. Geliyor geliyor bekleyin. Vallahi Yemen'de size öyle bir yemek pişirmiş ki sabredin. Ey Suudlular ve BAE sizin de babanızın da Yemen'de başınızı ezecek. Bildiğiniz gibi Erdoğan Somali'de bulunuyor ve Somali ile ilişkileri çok iyi. Askeri alanda da Umman ile Türkiye arasında anlaşma yapılacak. Erdoğan, Yemen'de, Somali'de ve Umman'da bulunduğu an Suudi Arabistan ve BAE bölgede sinek uçuramaz. Vallahi anlaşma sağlanırsa Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Cebel Ali Limanında hayalet dolaşacak.

"Erdoğan geliyor"

Dikkat edin BAE'yi yöneten Al-Zayed ailesinin pisliklerine tarih boyunca şahit olabiliriz. Somali, Cubuti, Yemen ve Umman'da bulunan tüm limanları çalışamaz hale getirdiler. Peki niçin çalışamaz hale getirdiler? Çünkü bu limanlar çalışırsa Cebeli Ali Limanı bertaraf olur. Vallahi kardeşlerim Cebel Ali Limanında bulunan ürünlerin çoğu çürümüş durumda. Liman, resmen mikrop yuvasıdır. Erdoğan geliyor. Ey BAE ve Suudi Arabistan bilin ki gelecek Osmanlılarındır, Osmanlılarındır, Osmanlılarındır.

"Yakın bir zamanda Yemen semalarında Türk Bayraktarı'nı göreceğiz inşallah"

Bir koronavirüs arşınızı sarstı. Öte yandan Erdoğan, bu süreci çok güçlü ve temkinli bir şekilde atlatıyor Maşallah. Geliyor sabredin, sabredin. Libya'da neler olduğunu gördünüz vallahi aynısı Yemen'de de olacak. Ve yakın bir zamanda Yemen semalarında Türk Bayraktarı'nı göreceğiz inşallah. BAE ve Suudluların tüm densizlerini yerle bir edecek. Allah'ın izniyle gelecek Türklerindir, Osmanlılarındır. Kardeşlerim sizi Allah'a emanet ediyorum.