“Başını açacaksın” sesi hâlâ kulağımda!

Başörtüsünü çıkartma konusunda tehdit edilen Katırcıoğlu, şunları anlattı: “Sanırım 7 aylık hamileydim, büyük bir amfide sınava girdik. Gözetmen bir hoca yanıma geldi ve başıma dikildi. ‘Başını açacaksın’ dediğini duydum. Gitti dolaştı bir daha geldi, tedirgin oldum. ‘Çıkıp gideyim sınavdan’ der gibi olduğumda arkadan; ‘Hayır, sen kalkmayacaksın yerinden, siz de başını açtırmayacaksınız’ diye bir gencin sesi geldi. O ses hâlâ kulaklarımda.”