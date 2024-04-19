Başından vurulmuş bir bebeğin fotoğrafını gördüğünü anlattı! Kongre üyesinden, ABD'ye tepki

Tlaib, Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan ve Başkan Joe Biden'ın da destek verdiği İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni yardım paketine ilişkin Kongre binası önünde basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Gazze'deki katliamlar devam ederken İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni bir yardım paketine girişmesini sert sözlerle eleştiren Tlaib, "Ülkemiz sadece (İsrail'in) soykırımında suç ortağı değil, aynı zamanda bu soykırıma katılıyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine gönderilen her desteğin Gazze'de yeni katliamlar için kullanıldığını kaydeden Tlaib, yönetime "İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermeme" çağrısı yaptı.

Başından vurulmuş bir bebeğin fotoğrafını gördüğünü anlattı!

Tlaib, Gazze'de devam eden saldırılara dikkati çekerek, "Bu sabah bir doktor arkadaşımız bana bir bebek fotoğrafı gösterdi, gördüğüm şeyin beyaz fosfor olup olmadığını sordum, 'evet beyaz fosfor' dedi. Doktor, ABD'de gördüğü yanıklardan çok daha kötü olduğunu söyledi." dedi.

"Gazze'de her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor." diyen Filistin asıllı Kongre üyesi, en az 27 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini ve kafasından vurulmuş bir bebeğin fotoğrafını gördüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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Söz konusu görüntülerin sebebinin ABD'nin gönderdiği askeri yardımlar ve silahlar olduğunu ifade eden Tlaib, Biden yönetimine, "Bizim yardımlarımız İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yapmasına yardım ediyor. Bu suçlara ortak olmayın artık." diye seslendi.

Kongre'de İsrail'e destek paketi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna ve İsrail'e ayrı ayrı yardım yapılmasını öngören birbirinden bağımsız tasarılar hazırladıklarını duyururken, ABD Başkanı Biden'dan da tasarılara destek gelmişti.

Johnson, biri İsrail, biri Ukrayna ve diğeri de Tayvan'la ilgili yardımları içeren 3 ayrı tasarıyla ilgili detayları dün kamuoyu ile paylaşmıştı. Buna göre İsrail'e 26 milyar dolarlık yeni bir destek paketi öngörülmüştü.

Tasarıların cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi ve kabul edilmesi durumunda Senato'ya gönderilmesi bekleniyor. ABD Başkanı Biden, söz konusu tasarıları hemen imzalayacağını açıklamıştı.